В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского

Индия в поставках вооружений интенсивно сотрудничает с США из-за трудностей, которые имеют место в военно-техническом партнерстве с Россией, сообщили The Times of India источники в индийском правительстве.

«Индия сознательно диверсифицировала свой импорт оружия из-за склонности России не придерживаться графиков поставок, увеличивать расходы в процессе выполнения контракта, препятствовать передаче технологии и недостаточно надежно обеспечивать поставку запасных частей», — пишет издание.

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Там же отмечается, что Индия по-прежнему нуждается в сотрудничестве с Россией, особенно по современным стратегическим проектам, в частности, атомных подводных лодок. Также Дели требуется помощь Москвы в обслуживании уже имеющихся образцов советского и российского оружия.

Издание отмечает, что Индия, вероятно, отказалась от программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

Другой источник заявил, что в настоящее время Москва и Дели на правительственном уровне обсуждают механизмы обхода санкций Вашингтона, наложенных на российские предприятия оборонной промышленности.

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