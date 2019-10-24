Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва тендера на поставку оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Нота датирована 22 октября 2019 года и адресована министру обороны Армении Давиду Тонояну. В документе сказано, что заявка российской компании ORSIS на участие в тендере была отклонена безосновательно. Армянская сторона без веских причин внесла фирму в список недобросовестных поставщиков, отмечается в ноте. Россия просит Тонояна разобраться в ситуации.

Как сообщает агентство, сейчас нота находится в Министерстве иностранных дел России. Вскоре ее передадут в Ереван по дипломатическим каналам.

По данным агентства, речь идет о тендере на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, который должен был проходить этим летом. Минобороны Армении отменило заявку ORSIS на участие в конкурсе из-за якобы неуплаты банковской гарантии. В связи со срывом тендера Следственный комитет страны ведет расследование уголовного дела о халатном отношении к службе.

Компания ORSIS входит в группу «Промтехнологии». Она занимается производством и поставками стрелкового оружия, патронов и специальной оптики.

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