Организатор «русских маршей» получил убежище в Армении

Российский активист Виталий Шишкин, который организовывал «русские марши» и возглавлял калужское отделение запрещенного в России этнополитического объединения «Русские», получил статус беженца в Армении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам», — написал Шишкин.

По данным «Интерфакса», в миграционной службе Армении не подтвердили эту информацию, ссылаясь на конфиденциальность личных данных, однако посоветовали ориентироваться на заявление активиста в соцсети.

В России Виталий Шишкин известен своими праворадикальными взглядами. В 2012 году он участвовал в акциях оппозиции на Болотной площади, а также в нескольких народных сходах в городах России, которые проходили после межэтнических столкновений. В мае 2014 года активист призывал провести на Манежной площади в Москве массовую акцию «День гнева». За это калужский суд приговорил Шишкина к четырем годам колонии. После освобождения, в январе 2019 года, активист покинул Россию. Мосгорсуд признал движение «Русские» экстремистским в 2015 году. Позже лидер объединения Дмитрий Демушкин объявил о его самороспуске.

В конце августа сообщалось, что руководителю российского праворадикального проекта White Rex Денису Никитину (Капустину), которого называют ключевой фигурой правоэкстремистской субкультуры Европы последних лет, запретили въезд на территорию Евросоюза. Власти Германии сняли Никитина с регистрации по месту прописки в Кельне, а также аннулировали его бессрочное разрешение на пребывание в стране.

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