Российскому праворадикалу запретили въезд в Европу

Руководителю российского праворадикального проекта White Rex Денису Никитину (Капустину) запретили въезд на территорию Евросоюза. Об этом сообщает газета Süddeutscher Zeitung.

По данным издания, власти Германии сняли Никитина с регистрации по месту прописки в Кельне, а также аннулировали его бессрочное разрешение на пребывание в стране. Россиянин якобы давно покинул страну и не появлялся в своей немецкой квартире, из-за чего утратил статус резидента Германии. О том, в какую именно страну выехал Никитин, не сообщается.

Запрет на въезд в шенгенскую зону объяснили его «стремлением нарушить основы свободного демократического строя». Такую формулировку обычно используют в отношении лиц, уже совершивших преступление, и только в редких случаях — в отношении тех, кого считают потенциально опасными, отмечает Süddeutscher Zeitung.

Денис Никитин родился в Москве в 1985 году, позже его семья переехала в Германию. В Европе россиянин стал известен благодаря организации бойцовских турниров для правых экстремистов. Никитина называют ключевой фигурой правоэкстремистской субкультуры Европы последних лет.

Проект White Rex позиционирует себя как бренд спортивной одежды и площадка для проведения турниров по смешанным единоборствам в России и Европе. В фирменном магазине проекта продается одежда с языческими символами, которые пользуются популярностью среди праворадикальных группировок. На официальном сайте White Rex сказано, что основной целью бренда является «объединение людей со схожими взглядами и убеждениями».

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