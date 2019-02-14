Россию опять заподозрили в поддержке немецких ультраправых

Немецкая контрразведка изучает связи России с праворадикальными движениями в Германии, пишет Märkische Allgemeine.

Для этой работы немецкие спецслужбы — Федеральная служба защиты конституции и Федеральная разведывательная служба — создадут экспертную группу. Кроме того, вопрос возможной связи между Москвой и правыми уже обсуждался с представителями государственных учреждений.

По информации издания, поддержкой со стороны России могут пользоваться партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Die Rechte («Правые»). О связи АдГ с Москвой в мае прошлого года писала Frankfurter Allgemeine Zeitung: по ее сведениям, в феврале 2018-го три члена данной партии летали в Москву на частном самолете за счет российского правительства. Двое из трех политиков подтвердили эту информацию, отметив, что посещали РФ не как представители «Альтернативы». В руководстве партии тогда заявили, что ничего не знают о таком источнике финансирования.

В последнее время в прессе активизировалась тема шпионажа в странах Евросоюза в пользу России. Так, сообщалось о подобных подозрениях в отношении главы военной контрразведки Бельгии, а также о работе около 200 российских шпионов в Брюсселе, где находятся такие учреждения, как штаб-квартира ЕС и офис НАТО.

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