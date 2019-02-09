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Брюссель предупредил дипломатов ЕС о сотнях русских шпионов

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В Брюсселе работают около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

Издание подчеркивает, что служба внутренней безопасности Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) посоветовала работающим в Брюсселе дипломатам обратить особое внимание на ряд мест в Европейском квартале (неофициальное название квартала в Брюсселе, где расположена основная часть брюссельских офисов Евросоюзаприм. «Ленты.ру»). В частности, это касается закусочной и кафе, которые расположены неподалеку от штаб-квартиры Еврокомиссии.

В EEAS уточнили, что сотрудники китайских и российских спецслужб работают преимущественно в посольствах или торговых представительствах их стран.

Также Die Welt сообщает, что раньше Россия лидировала по числу шпионов в бельгийской столице, но точных данных не приводит. Также в Брюсселе активно работают агенты США и Марокко.

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