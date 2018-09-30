Евросоюз предостерегли от уподобления СССР

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предостерег Евросоюз (ЕС) от превращения в СССР. Об этом он заявил, выступая на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, передает Telegraph.

По его словам, если ЕС начнет создавать препятствия для выхода членов из объединения, то желание стран его покинуть будет только расти. Он добавил, что отказ Брюсселя принять «руку дружбы, протянутую премьер-министром [Терезой Мэй]», приведет к трагическим последствиям для Европы.

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«Что случилось с верой в европейскую мечту и ее идеалами? ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть», — отметил политик. ЕС борется лишь со следствием Brexit, а не с причиной, которая заключается в неспособности европейских элит справиться с вызовами в сфере миграционной политики, заявил он.

Ранее 30 сентября Хант пообещал очистить Великобританию от русских шпионов, добавив, что цена за несоблюдение международных правил будет очень высока.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года после того, как в 2016 году на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9 процента против 48,1 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

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