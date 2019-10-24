В Армении отказались комментировать ноту протеста России

МИД Армении отказался от комментариев по поводу ноты протеста, которую направила Россия в связи со срывом тендера на закупку оружия. Об этом сообщила изданию «Sputnik Армения» официальный представитель ведомства Анна Нагдалян.

«Не могу комментировать, так как на данный момент МИД Армении не получал по этому вопросу никаких сообщений из МИД РФ», — сказала она.

В посольстве Армении в России также сообщили, что не получали ноту.

Ранее сообщалось, что Москва 22 октября подготовила ноту протеста в адрес Еревана. Пока она находится в МИД России. Претензии касаются участия российской компании ORSIS в тендере на поставку оружия стоимостью несколько миллионов долларов. Как считает российская сторона, заявка была отклонена безосновательно, а сама компания без веских оснований оказалась в списке недобросовестных поставщиков.

Позже СМИ со ссылкой на анонимные источники уточнили, что речь идет не о ноте протеста, а о письме Минпромторга с требованием разъяснений.

В феврале министр обороны Армении Давид Тоноян заявлял, что страна рассчитывает на новый российский кредит на закупку вооружения. Текущий кредит на 100 миллионов долларов Москва выдала Еревану в 2017 году под три процента годовых, Армения должна воспользоваться средствами до 2022 года.

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