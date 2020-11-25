Пашинян счел непопулярными призывы оппозиции к смене власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что призывы оппозиции к смене власти из-за соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе непопулярны в обществе. Об этом заявил в интервью ТАСС.

«У нас есть внутриполитическая напряженность, но правда в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкую огласку в армянском обществе. И я думаю, что вопрос власти, которая была сформирована со стороны народа, может решаться только волеизъявлением народа», — сказал Пашинян.

При этом он признался, что сам «не очень доволен» ситуацией, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха. «Но нужно понять, какие у нас альтернативы. Мы должны поработать, чтобы не сделать ситуацию хуже, а стабилизировать, улучшить ее», — заявил премьер.

9 ноября Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана принял совместное заявление о прекращении войны в Карабахе, которая вспыхнула в конце сентября. По условиям документа Азербайджан получил контроль над рядом населенных пунктов, занятыми в ходе конфликта, и еще тремя района, которые передадут Баку до 1 декабря. Это вызвало массовые протесты в Армении. Оппозиция требует отставки Пашиняна, обвиняя его в предательстве.