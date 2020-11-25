Азербайджан опубликовал видео из «освобожденного от оккупации» района

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Министерство обороны Азербайджана опубликовало первое видео из «освобожденного от многолетней оккупации» Кельбаджарского района, передает «Sputnik Азербайджан».

25 ноября армия вошла в район согласно трехстороннему заявлению о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Для обеспечения движения вооруженных сил производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война, которая закончилась перемирием, но оно периодически нарушалось.

Очередное обострение конфликта случилось 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские войска атаковали его позиции, и объявил контрнаступление. Армения заявила, что противник напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении огня. Воюющие стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.