Алиев раскрыл секрет о несостоявшейся военной операции в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о несостоявшейся военной операции по взятию города Агдам в Нагорном Карабахе, которую планировали провести вооруженные силы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раскрывать все секреты войны пока рано. Придет время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы все равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие», — заявил президент, находясь в Агдаме.

23 ноября жена президента и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала видеосъемку того, как едет с мужем в бронированном автомобиле по Агдамскому району.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.