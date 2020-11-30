Пашиняна обвинили во лжи о провале переговоров с Путиным по Карабаху

Представители второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили премьер-министра Никола Пашиняна во лжи и подлоге после его рассказа о провале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по Нагорному Карабаху. Кочарян должен был участвовать в них, но не смог. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян указал, что премьер намеренно опустил в своем рассказе тот факт, что визит второго президента Армении в Москву не состоялся из-за обнаружения коронавируса у Кочаряна. Политик пообещал представить свою версию событий позже.

Кроме того, Согомосян указал, что Кочарян не нуждается в посредничестве для встреч с Путиным, поэтому рассказ Пашиняна не может быть правдой. Политиков связывают близкие отношения, об этом неоднократно заявлял и сам российский лидер, лично поздравляя Кочаряна с разными праздниками.

Помимо Кочаряна, рассказ о провале переговоров прокомментировал и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который также должен был участвовать в той встрече. Глава его офиса Арман Мусинян назвал Пашиняна «общенациональным бедствием», а его рассказ — «больными метаниями». «Что хочет, пусть несет. Все равно у него нет шанса оправдаться. Армянский народ никогда его не простит», — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении рассказал, что в конце октября у него состоялся телефонный разговор с российской стороной о прекращении войны в Карабахе. По словам Пашиняна, именно он предложил ввести в регион миротворцев, кроме того, Путин согласился с его доводами о недопустимости сдачи Шуши, назвав их логичными. Также Пашинян заявил, что ему предлагали сыграть роль посредника, чтобы Путин принял экс-президентов Армении как спецпосланников, но он не согласился.

При этом президент России представил совершенно иную версию событий. Путин заявил, что в октябре в ходе переговоров убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в Шуши, однако Пашинян выступил против и назвал это угрозой для интересов Карабаха. Российский лидер подчеркнул, что не понимает, в чем, по мнению армянской стороны, заключалась эта угроза. Таким образом, переговоры были провалены.