Азербайджан попытался занять территории в Нагорном Карабахе вопреки перемирию

Вооруженные силы Азербайджана попытались занять село Бердашен в Нагорном Карабахе вопреки трехстороннему соглашению о перемирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo российского журналиста Семена Пегова со ссылкой на жителей населенного пункта.

Бердашен находится в Мартунинском районе, шесть сел которого должны перейти под контроль Азербайджана. Вместе с тем данный населенный пункт отсутствует в списке. «Следовательно, действия Вооруженных сил Азербайджана идут вразрез с условиями прекращения боевых действий в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру»)», — пишет WarGonzo.

Уточняется, что сейчас жители Бердашена сами пытаются не пустить азербайджанских военных на свои территории.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе столкновений Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе город Шуши, расположенный в 10 километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта.