Названы причины поражения армян в Карабахе

Армянская сторона потерпела поражение в Нагорном Карабахе из-за неготовности властей к военным действиям и ряда допущенных ошибок. Эксперты перечислили причины случившегося в статье РБК.

Важным элементом войны являются средства разведки, и здесь было главное преимущество Азербайджана, заявил завсектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Основным средством нанесения потерь была артиллерия, которой помогала наводиться разведка, пояснил он.

Армяне плохо представляли себе расположение военных объектов противника и неэффективно действовали в сфере ПВО, добавил Кашин.

Главной ошибкой Еревана был первоначальный настрой на короткую войну, считает военный эксперт Карен Вртанесян. Он также заявил о полной неготовности госаппарата к военной ситуации, «кадровой чехарде» и некомпетентном военном командовании.

Так, после «бархатной революции» 2018 года в Армении сменились четыре главы Службы национальной безопасности (СНБ), три начальника генштаба, а также три командующих армией обороны Карабаха. К управлению войсками не были допущены опытные участники первой карабахской войны, отметил Вртанесян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября после того, как Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление. По условиям документа, часть большая карабахских территорий перешла под контроль Баку.