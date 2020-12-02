В Азербайджане учредили День победы в войне за Нагорный Карабах

В Азербайджане в связи с окончанием войны в Нагорном Карабахе учредили День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

«Чтобы увековечить эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства», — говорится в распоряжении президента.

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Еще одной памятной датой станет 27 сентября, когда начались военные действия в Нагорном Карабахе — День памяти погибших.

1 декабря стало известно, что в Баку пройдет торжественный парад в честь победы в войне за Нагорный Карабах. Полковник в отставке и ныне военный эксперт Шаир Рамалданов заявил, что в настоящее время личные составы Вооруженных сил Азербайджана готовятся к участию в мероприятии.

В Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.