Российские военные разминировали единственную дорогу между Арменией и Карабахом

Российские миротворцы завершили процесс разминирования Лачинского коридора между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

Кроме того, в Лачинском коридоре начались работы по восстановлению линий электропередачи, разрушенных в ходе войны. Миротворцы также участвуют в этом процессе. Всего за время работы миссии в Нагорном Карабахе было разминировано примерно 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, обезврежено около тысячи различных снарядов.

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Ранее сообщалось, что под контроль Азербайджана перешел последний, Лачинский район. Таким образом, Лачинский коридор остался единственной дорогой, которая связывает территории Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Трассу, как и новую линию соприкосновения с Азербайджаном, будут охранять российские миротворцы.

Накануне в Ереване вновь прошли митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщал Sputnik Армения в своем Telegram-канале. В них участвовали родственники пропавших без вести солдат.

Политический кризис в Армении начался с массовых беспорядков в ночь на 10 ноября, когда между Москвой, Баку и Ереваном были подписаны трехсторонние соглашения о прекращении боевых действий. Документ обязывал передать под контроль Азербайджана территории трех районов НКР, в том числе и те, на которых не велись бои. В Карабахе и Армении расценили произошедшее как предательство. Ряд государственных деятелей, в том числе бывшие высокопоставленные силовики, призвали правительство Никола Пашиняна к отставке.