Российские военные развернули госпиталь в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России развернуло в Нагорном Карабахе полевой госпиталь, сообщает РИА Новости.

Как рассказал журналистам начальник медицинского отряда Ярослав Иванов, сейчас завершено развертывание пневмокаркасных модулей. В первую очередь российские военные ориентируются на медицинское обеспечение миротворческого контингента. «И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек», — сказал он.

По его словам, госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. Также в наличии есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предсказал срок пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его мнению, конфликт на данной территории является «затяжным». В связи с этим Пашинян предположил, что миротворцы, направленные из России, будут находиться в Карабахе больше пяти лет.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.