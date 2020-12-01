Азербайджан проведет торжественный парад в честь «победы» в Нагорном Карабахе

Азербайджан проведет торжественный парад в честь «победы» в войне с Арменией в Нагорном Карабахе, передает местное информагентство Modern.az во вторник, 1 декабря.

Утверждается, что его запланировали провести в Баку в четверг, 10 декабря.

Полковник в отставке и ныне военный эксперт Шаир Рамалданов заявил, что в настоящее время личные составы Вооруженных сил Азербайджана готовятся к участию в параде. При этом он не знает точной даты мероприятия, отмечает агентство.

Не исключено, что на торжественном мероприятии будут показаны разные виды трофейной техники, которая ранее участвовала в войне за Нагорный Карабах, добавил Рамалданов. Данный парад станет неповторимым событием в истории Азербайджана и «отличится своим величием», заключил военный эксперт.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются Лачинский, Газахский и Кельбаджарский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В итоге началась война, которая завершилась временным перемирием.

Обострение конфликта снова произошло 27 сентября 2020 года. Азербайджан заявил, что армянские войска атаковали его позиции. Армения заявила, что противник напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.