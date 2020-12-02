Азербайджан объявил о создании в Нагорном Карабахе парка высоких технологий. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».
В Агентстве инноваций Азербайджана отметили, что преобразование Нагорного Карабаха в регион высоких технологий обеспечит дополнительное развитие экономики.
Предполагается, что в проекте будет участвовать Турция. Азербайджан подписал меморандум с турецким технопарком GOSB, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям.
20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о первых шагах в отношении взятых под контроль территорий Нагорного Карабаха. По его словам, в первую очередь в регионе проведут разминирование. «После этого должны начаться работы по инфраструктурным проектам. Уже даны поручения, проводится анализ инфраструктуры», — заявил Алиев.
В Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.