Азербайджан согласился на обмен пленных с Арменией по принципу «всех на всех»

В Азербайджане подтвердили намерение обменять пленных с Арменией по принципу «всех на всех». Об этом пишет ТАСС.

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В Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести подчеркнули, что находятся в контакте с командованием российских миротворцев по вопросам, связанным с пропавшими без вести в зоне боев военнослужащими.

Кроме того, ведомство прокомментировало слухи о том, что на военном параде в Баку проведут армянских военнопленных: «Мы заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их — неприсущее азербайджанскому народу и нашей армии качество».

Ранее 1 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил неназванные силы в попытках сорвать трехсторонние соглашения по прекращению боевых действий.

В Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.