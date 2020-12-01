Алиев заявил о попытках сорвать соглашения по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил неназванные силы в попытках сорвать трехсторонние соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в обращении к нации, передает РИА Новости.

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«В заявлении закреплено создание совместного турецко-российского центра. В то же время некоторых раздражает принятие здесь мер безопасности и выполнение положений заявления», — сказал он, не уточняя, кто подразумевается под «некоторыми».

Азербайджанский лидер пообещал продемонстрировать «жесткую позицию» в ответ на все попытки нарушить договоренности. Однако, по его словам, в целом режим прекращения огня соблюдается, несмотря на единичные случаи обстрелов с армянской стороны.

Ранее 1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана согласно трехсторонним соглашениям о прекращении боевых действий, заключенным между Ереваном, Москвой и Баку. Азербайджанские силы зашли в последний, Лачинский район. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику — будут контролировать российские миротворцы.

Турция также участвует в процессе урегулирования Карабахского конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители Анкары не входят в миротворческую миссию.

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