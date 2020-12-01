Алиев рассказал о договоренностях России и Турции по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что пункт о совместном миротворческом центре России и Турции по контролю за соблюдением перемирия в Нагоном Карабахе в трехстороннем соглашении подробно не комментировался, но такая договоренность была при подписании документа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях повышения эффективности контроля за соблюдением договоренностей сторонами конфликта создается миротворческий центр по контролю за прекращением огня», — сказал Алиев.

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Он добавил, что подписывая трехстороннее соглашение, Россия и Турция уже договорились о создании совместного российско-турецкого центра.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о подписании соглашения с Россией, предусматривающего создание совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю за режимом прекращения огня. 11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали соответствующий меморандум.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.