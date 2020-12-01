Азербайджан создаст еще один транспортный коридор в Карабахе

Азербайджан планирует создать еще один транспортный коридор в Нагорном Карабахе и предложить Армении к нему присоединиться. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к нации, передает РИА Новости.

Баку намерен соединить автономную Нахичеваньскую республику — азербайджанский эксклав на юге Армении — с бывшими районами непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах), которые теперь переданы под контроль Баку и стали западными районами Азербайджана. Для этого требуется проложить дорогу по территории Армении, которая пролегает между ними.

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По словам Алиева, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрили эти планы. «Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору», — сказал он и подчеркнул, что это открывает возможности для создания новых форматов сотрудничества в регионе.

В обращении Алиев также заявил о попытках сорвать трехсторонние соглашения между Москвой, Баку и Ереваном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Он указал, что некие силы выступают против российско-турецкого посредничества в урегулировании конфликта, и пообещал дать жесткий ответ на попытки дестабилизировать обстановку.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Баку, закрепленная в соглашении. Азербайджанские силы зашли в последний, Лачинский район. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования Карабахского конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители Анкары не входят в миротворческую миссию.