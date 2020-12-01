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Песков отреагировал на предложение Алиева о новом транспортном коридоре

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Транспортные вопросы в Нагорном Карабахе стоят на повестке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать предложение Баку о создании нового транспортного коридора. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 декабря.

Данную инициативу Алиева Песков комментировать не стал.

Ранее во вторник президент Азербайджана заявил, что идея создания второго коридора безопасности между Нахичеванью и западными районами Азербайджана получила поддержку со стороны президентов России и Турции. По его словам, в регионе должно быть два коридора.

Также Ильхам Алиев заявил, что определенные силы пытаются сорвать трехсторонние соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее Россия, Армения и Азербайджан договорились о прекращении боев в Карабахе с 10 ноября. Согласно принятому документу, российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения начались в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях.

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