Алиев рассказал о сложностях на переговорах по Лачинскому коридору

На переговорах о статусе Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющей теперь Армению и Нагорный Карабах, — возникли сложности. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации, передает РИА Новости.

По его словам, первая редакция трехсторонних соглашений о передаче территорий и прекращении боевых действий активно готовилась в короткий срок после взятия Шуши. Она предполагала, что Лачинская трасса останется под контролем армянской стороны. «Я выступил против этого, и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил», — сказал Алиев.

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Кроме того, изначально армянская сторона настаивала на том, что ширина коридора составит 30 километров, однако это не устроило Баку. Предложение сузить его до 10 километров Алиев также отверг, поэтому стороны остановились на пяти километрах. «[Это] достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», — сказал он.

Алиев также заявил, что Баку планирует создать еще один коридор в Нагорном Карабахе, который пройдет по территории Армении и соединит азербайджанский эксклав Нахичевань и бывшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые с 1 декабря полностью перешли под контроль Баку. Он подчеркнул, что лидеры Турции и России назвали это хорошим планом и счел возможным для Армении присоединиться к новой транспортной инфраструктуре.

1 декабря азербайджанские силы заняли третий и последний район Нагорного Карабаха, упомянутый в трехсторонних соглашениях, — Лачинский.