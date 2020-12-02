Двое армянских военных погибли в Нагорном Карабахе

Двое армянских военных погибли при выполнении служебных обязанностей в одной из воинских частей Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

При взрыве, прогремевшем во время вывоза боеприпасов, погибли Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян. Оба военнослужащих — 2001 года рождения.

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1 декабря в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Азербайджана подтвердили намерение обменять пленных с Арменией по принципу «всех на всех».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил неназванные силы в попытках сорвать трехсторонние соглашения по прекращению боевых действий.

В Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.