Российская база вблизи Еревана заработала в «сирийском» режиме

Российская база в Эребуни — на аэродроме совместного базирования Армении и России вблизи Еревана — заработала в «сирийском» режиме. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны России, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) несут боевое дежурство в воздухе круглосуточно.

Отмечается, что теперь в небе над Арменией постоянно находится как минимум один российский истребитель. График присутствия в воздушном пространстве не афишируется.

Журналисты обратили внимание, что подобный подход работает на российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Таким образом обеспечивается не только безопасность передвижения российских миротворческих колонн, но и безопасность мирного населения.

Лидеры Армении, Азербайджана и России 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона ввела в Карабах 1960 военнослужащих.