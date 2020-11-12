Армения объявила бесполетную зону над Карабахом

Над районом проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе объявлена бесполетная зона. Об этом сообщила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Таким образом она отреагировала на сообщения о полете разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar TB2 ВВС Турции, несмотря на завершение боевых действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что таким образом отслеживается активность ВС Армении и России на аэродроме совместного базирования Эребуни и 102-й базе в Гюмри.

По словам Степанян, Армения совместно с российскими военными «прикрыла воздушное пространство Армении и Арцаха, это закрытая для полетов зона». Исключение составляют полеты авиации двух сторон и гражданских самолетов по зарегистрированным маршрутам.

Ранее в МИД России также опровергли участие турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По информации представителей министерства, роль Анкары ограничится лишь российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в регионе. Этот центр создается на территории Азербайджана, которая не примыкает к Карабаху.

Лидеры Армении, Азербайджана и России 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.