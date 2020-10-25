К раненому в Карабахе российскому журналисту пришли депутаты из Франции

Французские депутаты навестили российского военного корреспондента Юрия Котенка, раненого в Нагорном Карабахе и находящегося на лечении в медицинском центре «Эребуни» в Ереване. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Пришлось рассказать им правду о том, как я с коллегами-журналистами попал под расчетливый удар прямо в храме Христа Спасителя в городе Шуши, хотя в округе не было ни одного человека в военной форме и с оружием. Довел до европейцев, взирающих на мои окровавленные бинты, о том, какая черная сила сфокусировалась в Малой Азии и на Южном Кавказе, о том, как реинкарнировались средневековые варварство и жестокость», — заявил он, отметив, что «эта сила сейчас брошена против армян» Нагорного Карабаха.

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По мнению военкора, во Франции не должны мириться с тем, что происходит в Карабахе. «Французы спросили: "А как русские относятся к войне в Карабахе?" Ответил, что русские считают происходящее геноцидом армянского народа и понимают, что движет к их нынешним границам и какие вызовы стоят за новой карабахской войной», — добавил он.

В заключение Котенок написал, что французы пожелали ему выздоровления и пообещали донести правду до руководства своей страны и общественности.

Котенок получил ранение при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе в начале октября. Состояние здоровья журналиста не позволяло транспортировать его в Москву, поэтому его прооперировали в Степанакерте, а затем перевезли в Ереван.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.