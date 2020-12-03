Армения обвинила Алиева в непонимании соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в непонимании принятого им соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает «Sputnik Армения».

По мнению Айвазяна, утверждения Алиева в том, что карабахский конфликт разрешен, безосновательны.

«Создается впечатление, что президент Азербайджана, делающий подобные заявления, не до конца понимает суть подписанного им документа. В тексте трехстороннего заявления не решен вопрос об окончательном статусе [Нагорного Карабаха]. Об этом говорил и президент России», — отметил глава МИД.

Айвазян полагает, что конфликт станет считаться урегулированным только после того, как право на самоопределение народа Карабаха «будет признано международным сообществом».

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня. Часть территорий перешли под контроль Баку. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

Азербайджан назвал итоги войны победой. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.