Азербайджан обнародовал первые официальные данные о погибших в Карабахе

Согласно первым официальным данным, обнародованным Минобороны Азербайджана, в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих. Об этом сообщается на странице военного ведомства в Facebook.

Пропавшими без вести считаются свыше 100 азербайджанских военных, еще 1245 человек продолжают лечение.

В Минобороны сообщили, что позже ведомство обнародует также информацию об именах, датах рождения и маршрутах погибших военных — в настоящий момент этим вопросом занимается специальная комиссия.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются Лачинский, Газахский и Кельбаджарский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября 2020 года. Азербайджан заявил, что армянские войска атаковали его позиции. Армения заявила, что противник напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.