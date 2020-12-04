Армения и Азербайджан обменялись списками пленных и без вести пропавших военнослужащих и гражданских лиц, сообщает «Sputnik Армения».

Как рассказали в аппарате вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, стороны передали списки своих граждан в Международный Комитет Красного Креста для последующего взаимного возвращения людей. В данный момент идет процесс окончательной сверки перечней.

Ранее Баку предложил совершить обмен по принципу «всех на всех». Ереван выразил согласие.

3 декабря Азербайджан обнародовал официальные данные о своих военных потерях: они составили 2783 погибших. Армянская сторона заявляла о 2260 погибших военнослужащих.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остались на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района: Лачинский, Газахский и Кельбаджарский. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией.