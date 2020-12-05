Пашиняну выдвинули ультиматум

Протестующие в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие дали главе правительства время до 12:00 (11:00 мск) вторника, 8 декабря, чтобы он подал в отставку. «Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним», — сказал представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Ранее сообщалось, что на площади Свободы в Ереване сторонники оппозиции вышли на многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.