Разминирование местности в Карабахе российскими саперами показали на видео

Российские саперы начали разминирование местности в районе населенного пункта Ходжалы неподалеку от степанакертского аэропорта в Нагорном Карабахе. Видеозапись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Сначала в поле проходит техника, потом люди. Зачистку района от взрывоопасных предметов проводят привлечением многофункционального роботизированного комплекса «Уран-6» и саперного отделения Минобороны России.

Как сообщил РИА Новости заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский, к настоящему времени взрывоопасных предметов в этой местности не обнаружено. Он также объяснил, что комплекс «Уран-6» управляется дистанционно через оператора и может выдержать до семи подрывов эквивалентом противопехотной мины.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.