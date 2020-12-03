Россия, США и Франция потребовали вывода иностранных наемников из Карабаха

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США — потребовали немедленного вывода иностранных наемников из Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что страны призывают к полному и скорому отъезду из региона всех иностранных наемников и призывают все стороны способствовать этому. Кроме того, дипломаты США, России и Франции призвали выполнять заключенные в ноябре договоренности о перемирии.

О том, что в Нагорный Карабах отправляли воевать сирийских наемников, которых поддерживала Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воевали четыре тысячи боевиков. Позже появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

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