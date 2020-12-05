В Армении начался многотысячный митинг против «предателя Никола»

На площади Свободы в Ереване сторонники оппозиции вышли на многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает ТАСС.

«Мы сегодня провозглашаем новый лозунг: "Армения без предателя Никола"», — заявил представитель оппозиционной партии страны Гегам Манукян.

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. По условиям документа, большая часть карабахских территорий перешла под контроль Баку. Такой исход не устроил граждан, они считают это капитуляцией и возлагают ответственность за случившееся, а также за экономические и социальные проблемы республики на премьер-министра страны.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в провальной операции во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, Пашинян должен был остановить вооруженный конфликт на четвертый день боевых действий.