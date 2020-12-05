Бывший президент Армении обвинил Пашиняна в провальной операции в Карабахе

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в провальной операции во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в эфире армянского «Пятого канала».

«Мы пытались провести военную операцию, которую многие считали сомнительной и о которой с вдохновением рассказывал премьер-министр <...> В результате этой операции был разгромлен действующий на юге армейский корпус и степанакертский полк», — сказал политик.

Кочарян добавил, после этого у Карабаха не осталось боеспособных подразделений для создания новых рубежей. По его мнению, Пашинян должен был остановить вооруженный конфликт на четвертый день боевых действий. «Но война была остановлена на 44-й день, после тысяч погибших, свыше 10 тысяч раненных, территориальных потерь, при наихудшем сценарии без каких-либо перспектив по обсуждению статуса [Карабаха]», — подчеркнул политик.

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Бывший президент Армении заявил, что при нем война бы не началась, поскольку «не было бы дипломатических глупостей, которые сделали ее неизбежной». Также он выразил уверенность в том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев никогда бы начал войну.

«Войну проиграл не наш народ, ее проиграли премьер-министр, правительство, политическая команда», — заключил Кочарян.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и НКР, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остались на занятых ими в ходе боев позициях.