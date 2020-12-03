Армения назвала условие прекращения Карабахского конфликта

Для прекращения Карабахского конфликта необходимо решить вопрос статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Об этом условии заявил глава МИД Армении Ара Айвазян в интервью «Арменпресс».

Министр подчеркнул, что конфликт будет урегулирован «только в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое народом Арцаха, будет признано международным сообществом». По его мнению, после войны в мире укрепилось именно то восприятие Карабахской проблемы, которое всегда транслировала Армения.

Первоочередная задача Еревана сейчас заключается в том, чтобы как можно скорее преодолеть гуманитарный кризис в Карабахе. Вопрос о соблюдении прав населения НКР должен быть возвращен в повестку переговоров Минской группы ОБСЕ, подчеркнул Айвазян. Кроме того, МИД Армении намерен поднять и новые вопросы, такие как участие Турции в военной операции Азербайджана и привлечение террористов с Ближнего Востока к боевым действиям.

«У международного сообщества уже есть четкое представление о том, что армянский народ оказал сопротивление агрессии, развязанной этим альянсом», — добавил министр.

Ранее председатель ОБСЕ, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама призвал продолжить переговоры по Нагорному Карабаху в прежнем формате, то есть на Минской площадке с участием Армении и Азербайджана при посредничестве России, Франции и США, передает ТАСС.