Турция рассказала о плюсах поражения Армении в Карабахе

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении. Плюсы в поражении последней нашел глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его выступление опубликовано на Youtube-канале ОБСЕ.

«Мы поддерживаем все попытки закончить конфликт в Карабахе (..), с учетом сохранения территориальной целостности Азербайджана. Соглашение может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении», — сказал Чавушоглу.

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Ранее в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и Нагорный Карабах, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.

Турция прекратила дипломатические отношения с Арменией в 1993 году. Поводом для этого стало требование Еревана признать геноцид армян в Османской империи. По версии Армении, с 1915 по 1923 годы турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к геноциду армян. Турция утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Факт геноцида армян признан многими странами, в частности Россией, Францией, Италией и Германией.

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