Оппозиция Армении выбрала кандидата в премьер-министры

Оппозиция Армении выбрала кандидата на пост премьер-министра на случай, если в стране будет сформировано правительство переходного периода. Им стал бывший премьер-министр и министр обороны Армении Вазген Манукян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оппозиционных кругах.

«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — заявил источник. Как отмечает агентство, Манукян поддерживает бывшее правительство Армении в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

27 октября он призвал нынешнего премьера страны Никола Пашиняна уйти в отставку. В своем заявлении бывший глава Минобороны отмечал, что от ситуации в Нагорном Карабахе зависит как будущее жителей региона, так и будущее Армении. Он подчеркнул, что при нынешнем правительстве ситуацию переломить нельзя.

Оппозиция с 10 ноября проводят митинги в Ереване в ответ на подписание Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Его подписали лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. По условиям соглашения, под власть Баку перешли часть территорий, которые раньше контролировала армянская сторона.

В 1990-1991 годах Манукян стал первым премьер-министром Армении. Год спустя был назначен госминистром, а потом министром обороны. В период его пребывания у должности в стране была сформирована регулярная армия. С 2009 по 2019 год Манукян председательствовал в Общественном совета при премьер-министре.