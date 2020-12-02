Армянам разрешат протестовать во время военного положения

Власти Армении снимут ряд запретов, действовавших в стране во время военного положения. При этом сам режим пока остается в силе. Об этом в среду, 2 декабря, сообщат «Sputnik Армения».

В частности, гражданам разрешат протестовать, устраивать забастовки и митинги. Правительство снимет и ограничения на въезд и выезд из страны, в том числе для армян призывного возраста, которые не могли покинуть республику с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Кроме того, перестанет действовать ограничение для публикаций в СМИ.

Соответствующее решение кабмина будет опубликовано в ближайшие дни. Однако неизвестно, произойдет ли это до общенационального митинга в Ереване. Как сообщается в Telegram-канале «Sputnik Армения», оппозиционные партии планируют провести ее 5 декабря. Недовольные будут требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна и изменения условий соглашения о перемирии в Карабахе.

Политический кризис в Армении начался в ночь на 10 ноября, с момента подписания трехсторонних соглашений между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении боев в Карабахе и передаче территорий под контроль Азербайджана. Как только стало известно о договоре, в Ереване начались погромы, люди ворвались в здание правительства и избили спикера парламента.

Многие армяне расценили договор как предательство со стороны руководства страны. Эту точку зрения поддерживают видные политические деятели, в том числе президент Армении, бывший секретарь Совбеза и экс-глава службы безопасности. Они считают, что войну можно было предотвратить, однако власти не занимались анализом донесений и были слишком заняты внутриполитической борьбой с конкурентами.