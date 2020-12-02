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Армянская оппозиция пообещала назвать кандидата на пост премьера

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Фото: Hayk Baghdasaryan / Reuters

Армянская оппозиция пообещала назвать имя своего кандидата на пост премьер-министра страны во время митинга 3 декабря. Об этом сообщил представитель партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян. Его слова публикует «Sputnik Армения».

В центре Еревана 2 декабря прошло оппозиционное шествие, участники которого подошли к зданию правительства. Помимо «Дашнакцутюна» в нем участвовали члены партий «Отечество» и «Процветающая Армения».

«Завтра в ходе крупного митинга мы объявим о наших действиях и назовем кандидатуру на пост премьер-министра», — сказал Минасян.

Он отметил, что в Армении отменили ряд ограничений, вызванных военным положением, но сам правовой режим остался в силе. По мнению политика, премьер-министр Никол Пашинян хочет любой ценой удержать власть.

«Осталось начать шаги по смещению изменника конституционным способом», — заявил Минасян.

17 оппозиционных партий с 10 ноября проводят митинги в Ереване в ответ на подписание Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Документ также подписали лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. По условиям соглашения, под власть Баку перешли часть территорий, которые раньше контролировала армянская сторона.

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