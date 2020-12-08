Армянская оппозиция призвала граждан прекратить протесты

Армянская оппозиция призвала граждан прекратить протестные акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом 8 декабря сообщает портал «Новости — Армения».

С заявлением выступил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. По его словам, демонстранты снова доказали, что Пашиняну не удалось «окончательно убить армянский народ» и украсть его достоинство и честь.

«Призываю всех соотечественников с 17:00 прекратить акции протеста. Вечером от имени "Движения за спасение родины" мы выступил с заявлением и представим наши дальнейшие действия», — добавил он.

8 декабря истек срок ультиматума, предъявленного оппозицией Пашиняну с требованием его отставки. Протестующие вышли на улицы, временно перекрыли центр Еревана и парализовали работу столичного метрополитена.

Организаторами акций протеста выступают 17 оппозиционных партий. Они возмущены тем, что 9 ноября Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое предусматривает территориальные уступки в пользу Азербайджана.