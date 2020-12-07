Пашишян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы радиоэлектронной борьбы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался на несработавшие в Нагорном Карабахе системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он заявил во время видеообращения к народу, передает «Sputnik Армения».

По его словам, Ереван в 2017 году потратил на эти системы 42 миллиона долларов, однако это не помогло закрыть небо во время конфликта. Он отметил, что во время боев себя хорошо зарекомендовали зенитные ракетные комплексы «Оса-АК», которые были приобретены после многочисленных консультаций с экспертами и позволили уничтожить значительное количество объектов противника.

Пашинян также задался вопросом, почему прошлое руководство Армении не занималось вопросами закупок необходимого вооружения, хотя находилось у власти последние 20 лет.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются Лачинский, Газахский и Кельбаджарский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября 2020 года. Азербайджан заявил, что армянские войска атаковали его позиции. Армения настаивала, что противник напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.