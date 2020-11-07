В России рассказали о «промаргивающих» цели С-400

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе из-за незначительности последнего, рассказывает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Согласно автору, в этом же случае «Бук-М3» «тоже могут смолчать», а «всеядным» «Тор-М3» и «Панцирь-С1» может быть «лень напрягаться». По мнению Литовкина, даже если все вышеперечисленные системы «пропустят» цель, то последняя все равно будет уничтожена комплексом «Игла» или «Верба», который «получит целеуказание по цепочке от всех радаров более мощных систем и сможет применить против нарушителя относительно недорогое, но крайне эффективное средство поражения».

Автор уверен, что эшелонированная система ПВО и современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны обеспечить надежную защиту от атаки роя дронов. «Но там как в лес: чем дальше — тем больше елок», — пишет автор.

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В октябре блог bmpd в LiveJournal сообщил, что С-400 «Триумф» установила рекорд меткости. Ссылаясь на Минобороны, авторы пишут, что в 2020 году в ходе учений, проводимых на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия), были проведены практические ракетные стрельбы десяти зенитных ракетных полков, оснащенных С-400 «Триумф». Для уничтожения 51 мишени были использовано 63 ракеты.

В октябре сообщилось, что 16 октября в ходе испытаний турецких С-400 «Триумф» три ракеты успешно перехватили три мишени. По данным The Drive, целями турецких ЗРС выступили беспилотники Banshee британского производства.