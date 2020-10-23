Российские С-400 установили рекорд меткости

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» установила рекорд меткости, сообщает блог bmpd в LiveJournal.

Ссылаясь на Минобороны, авторы пишут, что в 2020 году в ходе учений, проводимых на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия), были проведены практические ракетные стрельбы десяти зенитных ракетных полков, оснащенных С-400 «Триумф».

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Отмечается, что для уничтожения 51 мишени были использовано 63 ракеты. «Все мишени были поражены после захвата локацией одной ракетой. Ракет выпущено на 12 больше, чем мишеней, — несколько мишеней были добиты на автомате второй ракетой», — пишут авторы.

В октябре сообщилось, что 16 октября в ходе испытаний турецких С-400 «Триумф» три ракеты успешно перехватили три мишени. По данным The Drive, целями турецких ЗРС выступили беспилотники Banshee британского производства.