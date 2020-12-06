В России оценили вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе. В своем Telegram-канале он написал, что такие попытки обречены на провал, поскольку украинские власти рассматривают возможность силового решения конфликта.

Решающий фактор — наличие общей границы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Россией, отметил Пушков. Еще одним отличием, по его словам, является открытая поддержка Азербайджана Турцией, в то время как НАТО и США оказывают косвенную поддержку Киеву, которой будет недостаточно.

Пушков напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился размещением там российских миротворцев, которых сейчас нет в Донбассе. Сенатор добавил, что подобный сценарий не выгоден для Украины.

Россия, Армения и Азербайджан 9 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются Лачинский, Газахский и Кельбаджарский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября 2020 года. Азербайджан заявил, что армянские войска атаковали его позиции. Армения настаивала, что противник напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.