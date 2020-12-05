Украине предрекли «второй Донбасс»

Власти Украины в ближайшее время рискуют получить новую гражданскую войну. «Второй Донбасс» Киеву предрек политолог Александр Семченко, пишет газета «Известия».

Так он прокомментировал обыски представителями Службы безопасности Украины (СБУ) венгерской общины в Закарпатье. Ситуация близка к взрывоопасной, отметил эксперт.

Он добавил, что Киев может ввести в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. При этом, по его словам, из-за рельефа Закарпатья вести там партизанскую войну или обороняться местным будет проще. Поддержку региону окажут Европа, Венгрия и НАТО, уверен Семченко.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.