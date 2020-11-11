В России объявили о полном отказе Украины от Минских соглашений

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов объявил, что предложенный украинской делегацией на заседании трехсторонней контактной группы план действий по урегулированию конфликта на востоке Украины противоречит Минским соглашениям. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, план Киева может рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений. «Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений», — подчеркнул Грызлов.

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Он также заявил, что представленный проект плана является «очередной имитацией переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью» — созыв еще одного саммита в «нормандском формате».

Кроме того, полпред России отметил, что Украина категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий. Грызлов добавил, что предложение Киева может усугубить ситуацию и «привести к очередному кризису в переговорах».

В октябре Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров. По его словам, на встрече было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий. Однако Киев отказался рассматривать этот план, предложив работать по модернизации минских соглашений, «что равноценно отказу от их выполнения».

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.