Порошенко посоветовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому встать на колени перед российским коллегой Владимиром Путиным — по его словам, только так тому удастся добиться мира в Донбассе. Об этом политик заявил в интервью телеканалу «Эспрессо».

Он отметил, что для достижения мира мало просто прекратить стрелять, как считают «большие эксперты», находящиеся в офисе украинского лидера. «Это можно сделать за две недели, нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира», — заявил политик.

Порошенко заверил, что якобы хорошо знает Путина, и тот, по его словам, не питает теплых чувств ни к Украине, ни к ее гражданам.

Известно, что Зеленский ранее выражал готовность совершить упомянутый жест — 1 марта 2014 года он обратился к Путину после того, как российский Совет Федерации согласовал разрешение на использование российских войск на территории Украины. «Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина — действительно братские народы. (...) Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ», — сказал тогда Зеленский.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его команду в неспособности урегулировать ситуацию на юго-востоке.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей объявила независимость после смены центральной власти на Украине. Киев обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.